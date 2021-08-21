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İstanbul Atlas Üniversitesi 20 kişi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alacaklarını duyurdu

İstanbul Atlas Üniversitesi 20 kişi alacak
21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Atlas Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri  uyarınca Öğretim  Üyesi  alınacaktır. Başvurular, 20 Ağustos tarihinden itibaren 15 gün içinde,  Üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*  Başvuru Dilekçesi
*  Başvuru Formu
*  YÖK Formatında Özgeçmiş
*  Diploma Fotokopileri
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),
*  Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
*  Nüfus Cüzdan Fotokopisi
*  Fotoğraf (2 Adet)
*  Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1'i matbu 5'i CD), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1'i matbu 3'ü CD)
*  Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)
*  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)
*  Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

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