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İstanbul Aydın Üniversitesi 113 kişi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü tam zamanlı akademik kadrolara 113 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Aydın Üniversitesi 113 kişi alacak
18 Mart 2022 Cuma 09:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Aydın Üniversitesi'ne  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

 


İlan için başvurular 18 Mart 2022 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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