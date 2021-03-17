TECAVÜZ EDEN KİŞİYİ AÇIKLADI
TECAVÜZ EDEN KİŞİYİ AÇIKLADI
0
SPOR SALONUNDA VİRÜS BULAŞTIRDI
SPOR SALONUNDA VİRÜS BULAŞTIRDI
0
GIDA İSRAFINDA 3. SIRADAYIZ!
GIDA İSRAFINDA 3. SIRADAYIZ!
0
PEYNİRİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKTI!
PEYNİRİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKTI!
0

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin 88 öğretim üyesi alacağı açıklandı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak
17 Mart 2021 Çarşamba 10:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

İlan için son başvuru tarihi ise 31 Mart 2021 olarak açıklandı.


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Spor salonunda 45 kişiye virüs bulaştırmış!
Spor salonunda 45 kişiye virüs bulaştırmış!
0
Sokak ortasında yine şiddet!
Sokak ortasında yine şiddet!
0
Kardeşini feci şekilde öldürmüştü. İlk ifadesi ortaya çıktı!
Kardeşini feci şekilde öldürmüştü. İlk ifadesi ortaya çıktı!
0
Ailesini öldürüp intihar etmişti: Yeğenimi Bitcoin yaktı!
Ailesini öldürüp intihar etmişti: Yeğenimi Bitcoin yaktı!
0
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.