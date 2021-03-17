İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin 88 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

İlan için son başvuru tarihi ise 31 Mart 2021 olarak açıklandı.



DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ