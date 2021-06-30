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İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alımı
30 Haziran 2021 Çarşamba 10:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


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