İstanbul Büyükşehir'in sosyal medya yöneticisi sabredemedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı, YSK'nin İstanbul seçimleri için kararını duyurmasının ardından ilk iş olarak Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'li ve İYİ Parti'lileri takip etmeyi bıraktı.

İstanbul Büyükşehir'in sosyal medya yöneticisi sabredemedi
07 Mayıs 2019 Salı 11:35

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimleri için kararını verdi. Seçimleri CHP'ye kaybeden AK Parti'nin oyları defalarca saydırdıktan sonra son hamle olarak yaptğı "Kesin bir şeyler oldu. Tam anlamadık ama var bir şeyler" türünden söylemlere dayandırdığı itirazını dikkate alan yüksek hâkimler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran tarihinde yenilenmesine karar verdi.

YSK, kararını duyurur duyurmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabında değişiklik başladı. Hesabı yönetenler, kısa süre içinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i takip etmeyi bıraktı. Hesap, AK Parti'li isimleri takip etmeyi ise sürdürüyor.

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