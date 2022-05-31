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İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 kişi alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü 34 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 kişi alacak
31 Mayıs 2022 Salı 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 31 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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