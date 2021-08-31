YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
0
MARMARİS'TE FENER ALAYI
MARMARİS'TE FENER ALAYI
0
TURGUTLU'DA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
TURGUTLU'DA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
0

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 kişi alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü 34 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 kişi alacak
31 Ağustos 2021 Salı 07:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi kademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvurular Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir'in 'Efe'si TEKNOFEST yolunda
Sonraki Haber
Ankara Medipol Üniversitesi 16 kişi alacak
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
0
Arkadaşını öldürüp, bir de arama çalışmalarına katılmış!
Arkadaşını öldürüp, bir de arama çalışmalarına katılmış!
0
Ankara Medipol Üniversitesi 16 kişi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi 16 kişi alacak
0
Korkunç olay! Tartıştığı eşinin ellerini bağladı ve...
Korkunç olay! Tartıştığı eşinin ellerini bağladı ve...
0
Eski koca yine dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Eski koca yine dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
0
Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni! Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne bunları yazdı
Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni! Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne bunları yazdı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.