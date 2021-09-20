İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 kişi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim elemanı alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapacaktır.



İlan için başvurular 20 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.



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