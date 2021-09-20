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İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 kişi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim elemanı alacağını açıkladı

İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 kişi alacak
20 Eylül 2021 Pazartesi 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanda belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  Bölüm/Programları  için  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapacaktır.

 


İlan için başvurular 20 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.


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