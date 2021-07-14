İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü, 26 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 13/07/2021

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 27/07/2021

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 28/07/2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 30/07/2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 02/08/2021



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