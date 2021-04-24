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İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin 7 öğretim üyesi alacağı açıklandı

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24 Nisan 2021 Cumartesi 12:04

İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstenilen Belgeler
Dilekçe (Başvuru  dilekçelerinde başvurulan  kadronun, birimi,  unvanı  ve adayın  iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, YÖK Formatlı Özgeçmiş,
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
Doçentlik  Belgesi   Aslı  veya  Noter  Tasdikli  Sureti  (Profesör  ve  Doçent  kadrosuna yapılacak başvuruları için)
Yabancı  yükseköğretim  kurumu  mezunlarının  diplomalarının  Üniversitelerarası  Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, DVD, USB ortamında iletilebilir.)
2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.


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