İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacaklarını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin ilanda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.



İlan için başvurular 7 Mart ile 21 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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