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İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi personel alımı

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi'nin 77 öğretim üyesi alacağı öğrenildi

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi personel alımı
22 Şubat 2021 Pazartesi 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş  olmak  kaydı  ile  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak,  Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır." duyurusu yapıldı.

Bugün yayınlanan ilan için başvurular ise 15 gün içinde alınacak.

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