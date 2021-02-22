İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi personel alımı

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi'nin 77 öğretim üyesi alacağı öğrenildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır." duyurusu yapıldı.

Bugün yayınlanan ilan için başvurular ise 15 gün içinde alınacak.

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