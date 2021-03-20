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İstanbul Sözleşmesi kararı sonrası kadınlar sokağa çıktı

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2011 yılında TBMM'de onaylanan İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle fesh edildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplanan kadınlar karara tepki gösterdi

20 Mart 2021 Cumartesi 16:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu bugün çeşitli kentlerde protestolar düzenliyor.

Kadıköy’deki eylemde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklama yapan Fidan Ata Selin, “Bıkmayız yılmayız, nice hakkımızı bu meydanda kazandık. AKP’nin koltuğu nasıl titredi ki ne yapacaklarını şaşırmışlar. Eşitlik ve adalet kadınlarla gelecek. Bir gece yarısı çıkarılan kararı geri çektireceğiz. Kadınların yaşamakla beraber, daha eşit ve özgür yaşamasını da istiyoruz. Eşitliğe düşman, özgürlüğe düşman olanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni feshedebileceğini düşünüyor. Tek bir kararla bu haktan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.


İzmir: Karanlığa geçit yok!

İzmir'de Alsancak'taki İskele önünde bir araya gelen kadınlar da, İstanbul Sözleşmesi kararını protesto etti. Kadınlar, "Eşitlik, özgürlük sosyalizmde", "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz!" sloganları attı.


 

Etiketler; #istanbul sözleşmesi #kadın #kadınlar eylem #istanbul sözleşmesi eylem
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