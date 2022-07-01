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İstanbul Üniversitesi 38 kişi alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 38 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Üniversitesi 38 kişi alacak
01 Temmuz 2022 Cuma 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

 


İlan için başvurular başladı. Başvurular 13 Temmuz 2022 tarihine kadar sürecek.


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