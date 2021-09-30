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İstanbul Üniversitesi 50 kişi alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 50 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Üniversitesi 50 kişi alacak
30 Eylül 2021 Perşembe 09:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

 

İlan için başvurular 30 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.

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