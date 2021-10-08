İstinye Üniversitesi 11 kişi alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstinye Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.



Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi gibi bölümlere yapılacak alımlar için son başvuru tarihi 25 Ekim 2021 olarak açıklandı.



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