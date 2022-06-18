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İtfaiye eri alınacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı

İtfaiye eri alınacak
18 Haziran 2022 Cumartesi 11:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

İlan için başvurular 28-29 Temmuz 2022 ile 01-02 Ağustos 2022 tarihlerinde mesai saatleri içinde yapılacaktır.


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