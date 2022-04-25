İYİ Parti İzmir Teşkilatı iftarda buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın TBMM Başkanlığı'na "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı kanun teklifi vermesi üzerinden iktidarı eleştiren İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, “Bu devran böyle gitmeyecek ve bu iş böyle sürmeyecek” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ/İYİ Parti İzmir teşkilatı, İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftarda buluştu. Tarihi Havagazı Fabrikasındaki iftara ev sahibi İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’ın yanı sıra İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı. İftar programında partililere seslenen Dervişoğlu ve Çıray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın TBMM Başkanlığı'na "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı kanun teklifi vermesi üzerinden iktidarı eleştirdi.

TBMM’ye saygısızlığı kabul etmiyoruz

Programda konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolaysıyla toplanan meclis genel kurulu sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir programda konuşmasını eleştirdi. Dervişoğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında TBMM Başkanının riyasetinde toplandı. Bu sırada biz televizyonlarda sayın cumhurbaşkanının başka bir alternatif programda konuştuğunu öğrendik. Bunun TBMM iradesine yapılan bir saygısızlık olduğunu söyledik. Biz cumhurbaşkanının böyle özel günlerde Anıtkabir’e gitmemesine alışığız, 20 yıldır yadırgamıyoruz. Ama 23 Nisan’da TBMM’ye yaptığı saygısızlığı asla kabul etmemiz mümkün değildir. Ne zaman demokratik geleneklerimizden kaynaklı bir şey söylesek yeni çıkardıkları kanunların arkasında saklanarak bize cevap veriyorlar. TBMM’nin ne olduğun idrak ettiklerini düşünmüyorum. TBMM tarihin zor şartlarında kurulmuştur ve o dönemde dünyada 200 ülke varken sadece 15’inde meclis bulunuyordu. O dönemde bizi bu 15 ülke arasına sokan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bu meclis, sadece kurtuluş mücadelesi vermemiş, aynı zamanda 53 ülkenin verdiği bağımsızlık mücadelesine de tarih sahnesinde bıraktığı izlerle hizmet etmiştir. Bunu anlamayanlar, göremeyenler, toptancı tarih şuuruyla meseleleri anlayamayanlar bir tek şeyler övünebilirler. ‘Biz geldik böyle oldu’ diyebilirler. Ama ben de onlara buradan sesleniyorum. Geldiğiniz böyle oldu. Bu devran böyle gitmeyecek ve bu iş böyle sürmeyecek” dedi.

Dervişoğlu’dan HDP’li Paylan’a tepki

Dervişoğlu, konuşmasında HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın TBMM Başkanlığı'na "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı kanun teklifi vermesine de tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Bu yönetimin basiretsiz uygulamaları yüzünden TBMM’de bir milletvekili tarafından soykırımın tanınması için bir kanun teklifi verildi. Biz Ermenilerle yeni tanışmıyoruz. Yaşadığımız olayları bugüne taşımak niyetinde değiliz. Türkiye olarak bu konuda belirlenmiş bir politikamız var. Tarih boyunca ne olmuşsa elbette ki devletler birbirlerine arşivlerini açarlar ve kim doğru kim yanlış yapmış tespit edilir. Ayrıca bu olaylar yaşandığı dönem şartları içinde değerlendirilir. Biz Ermeni deyince yaşadığımız bu yüzyılda aklına taşnak ve hınçak çetelerini getirenler değiliz. Meral Akşener bu milleti nasıl kucakladıysa biz de o şekilde kucaklıyoruz. Bu nedenle birtakım ayrılıklar ve farklılıklar münasebetiyle din, köken ve mezhep üzerinden yapılan ayrıştırmaları İYİ Parti olarak kabullenmemiz mümkün değildir. Bu cumhuriyeti hep birlikte kurduk. Bu cumhuriyetin istikbali hepimize emanet” diye konuştu.

“Millet iradesine yaraşır törenler göremiyoruz”

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Çıray, “TBMM’nin arkasında ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazar. Geçmişte Türkiye’yi büyük devlet insanlarının yönettiği zamanlarda muhteşem kutlamalar olurdu. Ne yazık ki 16 Nisan şaibeli referandumuyla geçtiğimiz ucube sistemiyle birlikte parlamentoya yaraşır ve millet iradesine yaraşır törenler göremiyoruz. Bırakın tören yapmayı AKP’nin genel başkanı alternatif bir tören düzenliyor” dedi.

İlk seçimlerde Türkiye’yi kurtaracağız

“Geçen 23 Nisan’ı da unutmak mümkün değil” diyerek sözlerini sürdüren Çıray, “Geçen 23 Nisan’da ABD başkanı Biden’in adamları Türkiye’nin cumhurbaşkanının danışmanlarını arayarak onların çok istediği telefon konuşmasının gerçekleşeceğini ifade ettiler. Ama şunu da ifade ettiler; ‘Biden Erdoğan’la konuşacak ama Ermeni soykırımını da tanıyacak’ dediler. Erdoğan Biden’in telefonuna çıkma yanlışı yaptı. Geçmişte hiçbir yabancı devlet başkanı Türkiye’ye böyle hakaret etme cesaretini göstermemiştir. Ne yazık ki bu görüşme yapıldı ve ardından Biden çıkıp sözde soykırımı tanıdığını açıkladı. Buna mukabil bugün Türkiye’yi yönetenler birkaç beyanatla bunu geçiştirmeye çalıştılar ama NATO’da Biden’le görüşmekten geri almadılar ama görüşme yapmama kararı almalıydılar. Türkiye’yi soykırımla suçlayacak insan daha anasının karnından doğmadı. Bu iktidar zamanında Türkiye, hiç bu kadar küçük düşürülmemiş ve Türk milletinin yüzü bu kadar kızartılmamıştı. İlk seçimlerde Türkiye’yi kurtarmayı bir borç biliyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da ramazan ayının önemine değinerek birlik, beraberlik mesajı verdi.