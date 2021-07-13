İzmir'de aşı olanların sayısı 4 milyonu aştı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kişisel Twitter hesabından İzmir'de bugün itibarıyla Covid-19 aşısı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini açıkladı.

HABEREKSPRES-İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini bildirdi.

Kişisel Twitter hesabından günlük yayımlanan aşı tablosunu paylaşan Vali Köşger, "Güzel İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısı 4 milyonu, aşılanma oranı ise yüzde 71'i geçti. İnanıyorum ki; yakın gelecekte bu oranlar daha da yükselecek ve bu işin üstesinden geleceğiz. Haydi İzmir, hep birlikte kolları sıvıyoruz!" açıklamalarında bulundu.