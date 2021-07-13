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İzmir'de aşı olanların sayısı 4 milyonu aştı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kişisel Twitter hesabından İzmir'de bugün itibarıyla Covid-19 aşısı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini açıkladı.

İzmir'de aşı olanların sayısı 4 milyonu aştı
13 Temmuz 2021 Salı 23:03

HABEREKSPRES-İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısının 4 milyonu, aşılanma oranının ise yüzde 71'i geçtiğini bildirdi.

Kişisel Twitter hesabından günlük yayımlanan aşı tablosunu paylaşan Vali Köşger, "Güzel İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısı 4 milyonu, aşılanma oranı ise yüzde 71'i geçti. İnanıyorum ki; yakın gelecekte bu oranlar daha da yükselecek ve bu işin üstesinden geleceğiz. Haydi İzmir, hep birlikte kolları sıvıyoruz!" açıklamalarında bulundu.

Etiketler; #covid19 #izmir #izmir valisi yavuz selim köşger #aşı
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