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Jandarma bilişim personeli alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

Jandarma bilişim personeli alacak
25 Şubat 2021 Perşembe 11:42

Jandarma Genel Komutanlığına  "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"  hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  (4-B  maddesi) çerçevesinde  "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas  ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri  doğrultusunda  375  sayılı  KHK'ya tabi açıktan temin yoluyla  (4) sözleşmeli  bilişim personelinin (erkek veya kadın) temini yapılacaktır.

Başvurular,  25  Şubat  2021 günü başlayıp,  11 Mart  2021 günü saat 16:00’da sona erecektir.

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Etiketler; #jandarma #bilişim personeli alımı
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