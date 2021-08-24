EMİNE ÜN'ÜN ACI GÜNÜ!
EMİNE ÜN'ÜN ACI GÜNÜ!
0
232 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
232 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
0
DOĞUM SANCISI GELİNCE...
DOĞUM SANCISI GELİNCE...
0
İZMİR'DE 285 KONUT SATIŞI ÇIKTI
İZMİR'DE 285 KONUT SATIŞI ÇIKTI
0

Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla birlikte 4 tuğgeneral ve 4 albay emekliye sevk edilirken 15 general ve albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi

Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı
24 Ağustos 2021 Salı 08:52

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Tuğgeneraller Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy ve Alper Sır, 30 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere; Albaylar Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçek ise 15 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2803 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi gereğince emekliliğe sevk edildi.

15 GENERAL VE ALBAY TERFİ ALDI

Karara göre, Korgeneral Ali Çardakcı Orgenerallik rütbesine, Tümgeneral Halis Zafer Koç Korgenerallik rütbesine terfi ettirildi. Tuğgeneraller Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi, Ali Doğan Tümgenerallik rütbesine terfi ettirilirken, Albaylar Hüseyin Bekmez, Gökhan Çiloğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz, Necip Çarıkçıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı, İbrahim Güven 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 10 ve 11'inci maddeleri gereğince Tuğgenerallik rütbesine terfi oldu. Kararın 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olacağı belirtildi.

Ayrıca;  Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 28 general ve 32 subayın görevleri ise, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi gereğince değiştirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #jandarma #jandarma atama #resmi gazete
Önceki Haber
Kazdağları'nda yangına hava müdahalesi yeniden başladı
Sonraki Haber
Kaza yapan tanker yandı, sürücü hayatını kaybetti
Haliç Üniversitesi 63 kişi alacak
Haliç Üniversitesi 63 kişi alacak
0
İstinye Üniversitesi 64 kişi alacak
İstinye Üniversitesi 64 kişi alacak
0
28 Şubat davasında AYM'ye çağrı
28 Şubat davasında AYM'ye çağrı
0
Ezik şeftali kavgası büyüdü: 4 yaralı, 13 gözaltı
Ezik şeftali kavgası büyüdü: 4 yaralı, 13 gözaltı
0
Kadın arkadaşını ve babasını öldürdü, intihar etti!
Kadın arkadaşını ve babasını öldürdü, intihar etti!
0
Kazdağları'nda yangına hava müdahalesi yeniden başladı
Kazdağları'nda yangına hava müdahalesi yeniden başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.