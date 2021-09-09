Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, ilanda belirtilen Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

15 kişinin alınacağı ilan için başvurular 8 Ekim 2021 tarihine kadar yapılacaktır.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ