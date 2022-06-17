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Kadıköy Belediyesi zabıta alacak

Kadıköy Belediyesi Başkanlığı zabıta alımı yapacağını açıkladı

Kadıköy Belediyesi zabıta alacak
17 Haziran 2022 Cuma 08:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayı lı Devlet Memurların Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvan, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Adayların başvurularını 02.08.2022 — 05.08.2022 tarihleri arasında yapması gerekmektedir.


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