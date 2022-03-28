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Kadıköy'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

28 Mart 2022 Pazartesi 08:55

İstanbul Kadıköy'de bir otomobil lastiği patlayınca D-100 karayolu üzerinde durdu. Duran araca yardım etmek için İBB'ye ait bir kamyonet de arkasında durdu. Hızla gelen başka bir araç ise duramayarak kamyonete ve diğer araçlara çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Kaza, 02.00 sıralarında Kadıköy Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde  meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EIU 299 plakalı otomobilin  lastiği patlayınca yolun ortasında durmak zorunda kaldı. Bu sırada arkasından gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 34 CSZ 777 plakalı kamyonetleri ile durarak sürücüye yardım amacıyla yola duba yerleştirdi. Ekipler çalışmasını yaparken, karayolundaki araçlar da yavaşladı. Anıl Yıldırım'ın kullandığı 34 DAG 065 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki belediyeye ait kamyonete ve diğer otomobillere  çarptı.  Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada  sürücü Anıl Yıldırım yaralanırken, yanında seyahat eden Dursun Berkay hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #kadıköy #kaza #trafik kazası #ölüm
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