Kadın bomba imha uzmanı şehit oldu!

Şırnak´ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik´in ailesinin Bayrampaşa'da evi bayraklarla donatıldı. EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" notuyla paylaşıldığı ortaya çıktı.

Şırnak´ın İdil ve Midyat arasındaki Pisikayası Tepesi bölgesinde PKK´lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), kontrollü şekilde imha edilmesi sonucu infilak etti. Patlamada Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu. 7 asker de yaralandı. Bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik´in ailesinin Bayrampaşa Orta Mahalle'deki evi bayraklarla donatıldı. Acı haberin ardından 30 yaşındaki Şehit Esma Çevik'in İstanbul Bayrampaşa'daki aile evine ateş düştü. Ankara'daki görev yerinden 2 yıl önce Şırnak'a tayini çıktığı öğrenilen Çevik'in yaklaşık 1 sene önce de bomba imha uzmanı olduğu belirtildi. Annesi ve 3 kız kardeşiyle yaşadığı Bayrampaşa'daki evine en son 24 Kasım tarihinde geldiği öğrenilen Çevik'in evli olduğu belirtildi. Şehidin böbrek hastası annesi için bir ambulans evinin önünde bekletiliyor. Evinin önüne de taziye çadırı kuruldu.

Görüntüleri paylaşılmıştı

Öte yandan Esra Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı. "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" başlıklı paylaşımda Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.

Acı haberi tarlada aldı

Şırnak'ta terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın babası Mehmet Sayar (75), acı haberi, arazide çalışırken gelen jandarma ekiplerinden öğrendiğini söyledi. Mehmet Sayar, "Saat 2 gibi ben arazide çalışıyordum. Beni gelip oradan aldılar. Bir şey demeden eve getirdiler. Kapımın önünde jandarma vardı. Hepsine 'Hoşgeldin' dedim. Sonradan 'Başın sağolsun' dediler. Orada öğrendim haberi. Ölüm var, takdiriilahi. Ne söyleyeyim? Söylenecek bir şey yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

Cenazesi getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Sayar'ın cenazesini Amasya Merzifon Havalimanı'nda, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehidin cenazesi, Samsun'un Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit asker için Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlenerek toprağa verildi.

Ankara'ya da şehit ateşi

Bingöl'de, keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için çıktığı nöbet kulesinden düşerek şehit olan jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın acı haberi, Ankara'daki ailesine ulaştı. Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere Jandarma Karakolu'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, saat 07.30 sıralarında nöbet kulesindeki keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için kuleye çıktı. Yıldırım, ayağının kayması sonucu kuleden düşerek ağır yaralandı. Yaralı asker, sağlık ekiplerince ambulansla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma astsubay çavuş Halil Ulaş Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 09.30 sıralarında şehit oldu.

Baba gözyaşı döktü

Jandarma astsubay çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın şehadet haberi, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Hasan Yıldırım, şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Yıldırım'ın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Mamak Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu. Yıldırım'ın cenazesi, Bingöl'de düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilmek üzere yola çıktı. Bekar olduğu öğrenilen Yıldırım'ın naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliği'ne defnedilecek.