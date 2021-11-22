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Kadın çantasının içinden cenin çıktı!

Gaziantep’te çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu. Cinsiyeti belirlenemeyen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı

Kadın çantasının içinden cenin çıktı!
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:28

Geylani Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde hurda toplayan bir vatandaş kadın çantası içerisinde gelişimini tamamlamamış cenini görünce durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri çantayı açınca içindekinin cenin olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları muayenede ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini çanta içerisine koyup boş araziye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cenin #çanta cenin #cenin bulundu
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