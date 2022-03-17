Kadın polis, eşinin silahı ile intihar etti!

Bursa'da görev yapan bir kadın polis memuru, kendi gibi polis olan eşinin silahı ile başına ateş ederek intihar etti. 42 yaşındaki polis memuru Tuğba D.'nin psikolojik sorunlarının olduğu ve daha önce de intihara kalkıştığı öğrenildi

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Abdi İpekçi Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tuğba D., iddiaya göre, akşam saatlerinde eve geldikten sonra polis olan eşi A.D.'nin tabancasını aldı. Tuğba D., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tuğba D.'yi kanlar içerisinde bulan sağlık ekipleri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Tuğba D.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Tuğba D.'nin psikolojik sorunlarından dolayı raporlu olduğu ve geri hizmette görev yaptığı, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.