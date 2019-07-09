Kadın üniversiteleri çağdışıdır. Açtırmayacağız!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan G20 zirvesi için Japonya’ya yaptığı gezi sırasında Japonya’da ki Kadın Üniversitelerinden etkilendiğini, ülkemizde de YÖK başkanına “çalışmanı buna göre yap” diye talimatını verdiğini açıkladı

Japonya’da kreşten itibaren ilk, orta, lise ve ardından üniversite olmak üzere çok farklı bir yapıyı oluşturduklarını bu adımların bizim ülkemizde de önem arz ettiğini açıklayan Erdoğan yeni bir tartışma başlatmış oldu. YÖK de bu konuda çalışma başlatacağını ilan etti.

Ülkemizde çeşitli üniversitelerin bünyesinde kadınların karşılaştıkları sorunları tartışan, kadının konumunu geliştirmek üzere çalışmalar yapan çözümler üreten “Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezleri faaliyet göstermektedir. Japonya’dan örnek alarak Türkiye’ de açılması için talimat verilen kadın üniversiteleri ile kastedilen sadece kadınların eğitim gördüğü üniversitelerdir. Sadece kadınların eğitim aldığı hukuk, mühendislikler vb. Olacak iş midir?

Ülkemiz Japonya değildir. Sayın Cumhurbaşkanı Japonya’dan örnek almak yerine Türkiye’nin büyük, köklü birikiminden beslenmeyi esas almalıdır. Cumhuriyet Devrimi ile aydınlanmış Türkiye, Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Tevhid-i Tedrisat kanunu ile karma eğitimi uygulamaya sokmuştur. 1973 yılında çıkarılan Temel Eğitim Kanunu kapsamında Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri halen yürürlüktedir. Bu 14 ilkeden biri “Karma Eğitim”dir. Kız Liseleri, erkek liseleri ülkemizde de hizmet vermiştir. Karma eğitime geçerken bu liseler toplumu geliştiren bir ara formül olarak değerlendirilmelidir. Tek cinsiyetli eğitimin sosyalleşmeye, karşı cinsi tanımaya, yaşamıyla ilgili doğru ve gerçekçi kararlar vermeye engel olduğu bilimsel bir gerçektir. Bilimsel eğitim kadınlar ya da erkekler için değil geleceğimiz olan tüm gençlerimiz için gereklidir. Günümüzde cinslere dayalı, bir cinsin yapıp diğerinin yapamayacağı meslekler neredeyse tükenmiştir. Teknolojik gelişmeler ile mesleklerin cinsiyeti yok olmuştur.

Karma eğitimden vazgeçmek ve cinsiyete bağlı ayrımlar içeren üniversite eğitimi kabul edilemez.

YÖK kadın üniversiteleri için harcayacağı zamanı ve kaynağı, gençlerin barınma, spor ve sanatla buluşma, eğitim ile ilgili yaşanan sorunlar için değerlendirmelidir.

Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, kadınların her alanda özgür ve eşit bireyler olmasını sağlayacak bilimsel karma eğitimi önemli buluyoruz. Sadece kadın cinsinin eğitim alacağı kadın üniversitelerini çağdışı buluyoruz ve istemiyoruz.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Türkiye nin en büyük kadın örgütüdür. Yurt genelindeki bütün şubelerimizle imza masaları açarak bu üniversiteleri açtırmayacağız. Bu girişimde ısrar edilirse Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bu tutumu yargıya taşıyacağımızı ilan ediyoruz. Peşini bırakmayacağız.