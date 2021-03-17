TECAVÜZ EDEN KİŞİYİ AÇIKLADI
TECAVÜZ EDEN KİŞİYİ AÇIKLADI
0
SPOR SALONUNDA VİRÜS BULAŞTIRDI
SPOR SALONUNDA VİRÜS BULAŞTIRDI
0
GIDA İSRAFINDA 3. SIRADAYIZ!
GIDA İSRAFINDA 3. SIRADAYIZ!
0
PEYNİRİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKTI!
PEYNİRİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKTI!
0

Kadına şiddete hayır paylaşımı yaptı, 9 gün sonra kardeşini vahşice öldürdü!

Konya'da lise 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur B. (15), ağabeyi Soner B. (25) tarafından bıçakla boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Soner B.'nin, şizofreni tedavisi için yatırıldığı hastaneden dün kaçıp, eve gelerek cinayeti işlediği belirlendi. 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı da öğrenilen Soner B., cinayetten bir süre sonra eve döndüğünde polis tarafından gözaltına alındı

Kadına şiddete hayır paylaşımı yaptı, 9 gün sonra kardeşini vahşice öldürdü!
17 Mart 2021 Çarşamba 08:54

Olay, dün saat 18.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen aile bireyleri, evde bulunan Yağmur B.'nin kapıyı açmaması ve kapının da kilitli olması üzerine endişelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren polis, lise öğrencisi Yağmur B.'yi bıçakla boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada Yağmur B.'nin şizofreni tedavisi için dün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner B. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #cinayet #kardeşini öldürdü
Önceki Haber
Evlenmelerine izin verilmeyince...İkisinin de durumu ağır!
Sonraki Haber
Ev ve otomobil almak kolaylaşacak!
Spor salonunda 45 kişiye virüs bulaştırmış!
Spor salonunda 45 kişiye virüs bulaştırmış!
0
Sokak ortasında yine şiddet!
Sokak ortasında yine şiddet!
0
Kardeşini feci şekilde öldürmüştü. İlk ifadesi ortaya çıktı!
Kardeşini feci şekilde öldürmüştü. İlk ifadesi ortaya çıktı!
0
Ailesini öldürüp intihar etmişti: Yeğenimi Bitcoin yaktı!
Ailesini öldürüp intihar etmişti: Yeğenimi Bitcoin yaktı!
0
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.