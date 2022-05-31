Kadınlardan yasak tepkisi! Hep birlikte yoga yaptılar!

Eskişehir'de bulunan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapmak isteyen kadınlar CİMER'e şikayet edildiği gerekçesi ile engellenmişti. Bunun üzerine parkda bir araya gelen yüzlerce kadın hep birlikte yoga yaparak duruma tepki gösterdi. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı ise parkta herhangi bir yasak olmadığını söyledi

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, kadınların yoga yapmasına izin verilmeyen Dede Korkut Parkı için valiliğin ve vakfın herhangi bir yasaklama kararı olmadığını belirterek, "Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız, ‘burada CİMER’e şikayet var’ diye kendisine söylendiği için o herhalde yanlış anlamış. Çimlere basmanın yasak gibi bir yasak yok. Yanlış bir bilgilendirme” dedi.

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte yoga yapılmasının ve çimlere basılmasının yasak olduğu öne sürülen Dede Korkut Parkı’nda açıklamalarda bulundu. Parkın vakıf sorumluluğunda olduğunu ifade eden Avcı, "Burası gerçekten özgür parkı. Burada fiziki mekan sınırlaması da yok. Ulaşım, erişim bakımdan da sınırlama yok. Ayrıca etkinlikler bakımından da herhangi bir sınırlama yok. Dolayısıyla herkes istediği gibi, istediği zaman spor yapabilir, dinlenebilir. Başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinleyebilir, yoga yapabilir, doğum günü partisi yapabilir. Her türlü etkinlik burada serbesttir. Burada herhangi bir yasak bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sosyal medyada özellikle ‘Eskişehir’de yoga yasaklandı’ türünde başlatılan birazda doğrusu sistematik dezenformasyon kampanyası olduğu izlenimini uyandıran dezenformasyona itibar edilmemesi için bu basın açıklamasını yapıyoruz” dedi.

‘ÇİMLERE BASMAK DA YOGA DA YASAK DEĞİL’

Sosyal medyada gündem olan yoga yapmak isteyen kadınların sorulması üzerine herhangi bir yasaklama olmadığını anlatan Avcı, CİMER’e yapılan şikayetle ilgili de şunları söyledi:

"CİMER’e bir vatandaş şikayet dilekçesi yazmış. O şikayet dilekçesini CİMER de ilgili kurum olarak Eskişehir Valiliği’ne göndermiş. Valilikte bize göndermiş, biz de oraya ‘bir sorun yok’ diye cevap yazmışız. CİMER’in yazısına cevap ‘biz burada gerekli tedbirleri alıyoruz. Bizim açımızdan bir sorun yok’ mealinde bir cevabımız var. Ne valiliğin bir yasaklama talebi veya kararı var. Ne Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti'nin böyle bir kararı var. Ne buradaki çalışan arkadaşlarımızın böyle bir beyanı var. Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız, ‘burada CİMER’e şikayet var’ diye kendisine söylendiği için o herhalde yanlış anlamış. Çimlere basmak gibi bir yasak yok. Yanlış bir bilgilendirme. Ama o konuşma görüntülenmiş, belli ki bir ön hazırlıkla gelinmiş. Burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş. Bu senaryonun gereği olarak bir çekim yapılmış. Ama şimdi Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı olarak diyorum ki çimlere basmak da yasak değil, yoga yapmak da yasak değil. Yürümek, koşmak, doğum günü kutlamaları yapmak, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemek de yasak değil.”



KADINLAR PROTESTO ETTİ

Eskişehir’de yoga yapmasına izin verilmediği iddiasıyla Dede Korkut Parkı’nda toplanan 200 kadar kadın, hep birlikte yoga yaparak geçen pazar günü meydana gelen olayı protesto etti. Matları ellerinde parka gelen kadınlar adına konuşan Buse Aydemir, "Eskişehir Valiliği'ne bağlı Türk Dünyası Vakfı Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan bir grup kadın Cimer'e yapılan bir şikayet bahane edilerek engellenmek istendi. Ardından açıklama yapan Türk Dünyası Vakfı parkta toplu etkinlik için herkesin izin alması gerektiğini söyledi. Eskişehir Valisinin özgürlükleri kısıtlamaya yönelik bir süredir uygulamaya çalıştığı yasaklar, toplumsal barışı bozmaya dönük çabalardır. Valiliğin bu tavrı kadınların dayanışmasını bozamayacak.” dedi. Açıklamaların ardından 200 kadar kadın, eğitmen eşliğinde yoga yaptı.