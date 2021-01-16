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Kadir Şeker davasında flaş gelişme!

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Dosya, Şeker’in yeniden yargılanması için Konya Adliyesi'ne gönderildi

Kadir Şeker davasında flaş gelişme!
16 Ocak 2021 Cumartesi 09:30

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nce Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar bozuldu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosya, geri gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun da katılmalarını istedi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Özgür Duran’ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Şeker’in ‘kiralık katil’ olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadir şeker #konya
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