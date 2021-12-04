Kafkas Üniversitesi 10 kişi alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kafkas Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvurular 4 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ