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Kafkas Üniversitesi 10 kişi alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kafkas Üniversitesi 10 kişi alacak
04 Aralık 2021 Cumartesi 11:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kafkas Üniversitesi birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ilgili  hükümleri  ile Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atama Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri,  Kafkas  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  48.  maddesinde  belirtilen  devlet  hizmetine girmede  aranılan  genel  şartlara  haiz öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvurular 4 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.


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