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Kamyon gecekondunun üzerine uçtu: 4 kişi yaralı

İstanbul Sarıyer'de bir kamyon kontrolden çıkınca yol üzerinde bulunan gecekondunun çatısına uçtu. Kazada 5 kişi enkaz altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile 5 kişi enkaz altından çıkartılırken, kişilerden 4'ünün yaralı olduğu öğrenildi

23 Temmuz 2022 Cumartesi 07:42

Kaza, 03.15 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Çuvalcı Sokak'ta yokuş aşağı seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFS 404 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halinde bulunan 34 GB 3401 plakalı otomobile çarptı. Ardından bir gecekondunun üzerinden geçerek Kuşdili Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan gecekondunun üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kazada, gecekonduda yaşayan 4 kişi ve kamyon sürücüsü, enkaz altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlatırken, polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerince yapılan yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda Kadir, Gülşah, Miray ve Melek Yörük ile ismi öğrenilemeyen sürücü kurtarıldı. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kadir Yörük'ün kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.  

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sarıyer #kamyon kaza #gecekondu
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