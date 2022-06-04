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Kapadokya Üniversitesi personel alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Kapadokya Üniversitesi personel alacak
04 Haziran 2022 Cumartesi 12:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kapadokya Üniversitesi çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitenin web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversite rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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