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Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 kişi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 35 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 kişi alacak
06 Mayıs 2022 Cuma 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 5 Mayıs 2022 ile 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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