NEHİRDEN SÜT AKTI!
NEHİRDEN SÜT AKTI!
0
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
0
ONLİNE TOPLANTIYA ÇIPLAK YAKALANDI
ONLİNE TOPLANTIYA ÇIPLAK YAKALANDI
0
ÇOCUĞUNUZ ÖFKELENİYORSA...
ÇOCUĞUNUZ ÖFKELENİYORSA...
0

Karapınar Belediyesi zabıta alacak

Konya Karapınar Belediyesi 7 zabıta memuru alacağını duyurdu

Karapınar Belediyesi zabıta alacak
15 Nisan 2021 Perşembe 11:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karapınar  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

İlan için başvrular 25 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Milletvekili online toplantıya çıplak yakalandı!
Dört kişilik bir ailenin aylık sadece beslenme harcaması 2 bin 716 TL!
Dört kişilik bir ailenin aylık sadece beslenme harcaması 2 bin 716 TL!
0
Tarlada çalışırken eşini öldürdü, intihara kalkıştı!
Tarlada çalışırken eşini öldürdü, intihara kalkıştı!
0
Yüzüne dezenfektan sürünce hastanelik oldu!
Yüzüne dezenfektan sürünce hastanelik oldu!
0
Aynı aileden 8 kişi koronavirüs nedeniyle öldü!
Aynı aileden 8 kişi koronavirüs nedeniyle öldü!
0
Platonik aşkını vurdu, intihar etti!
Platonik aşkını vurdu, intihar etti!
0
Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.