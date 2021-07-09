Karavanla emekliliğin keyfini çıkartıyor

Kocaeli İzmit'te akü imalatı, tamircilik ve yedek parçacılık yapmasının ardından işlerini çocuklarına devreden 78 yaşındaki Mehmet Yavuz evi gibi dizaynını yaptığı karavanında eşiyle gezip emekliliğinin tadına varıyor

Bilecik'te yaşama gözlerini açıp Sakarya Taraklı'da iş hayatına atılan Yavuz, 1988 yılında İzmit'te akü imal etmeye başladı.Yavuz, ilerleyen süreçte yedek parçacılık ve oto tamirciliği de yaptı ve 1999 Marmara Depremi'ni tatil amacıyla gittiği Balıkesir Erdek'te öğrendi.

Deprem sonrası İzmit'e dönen ve zorunlu durumlarda konaklayacak bir yer isteyen Yavuz, arkadaşının kendisine bırakmış olduğu aracı karavana dönüştürdü. İki seneyi aşkın bir süre bu aracı kullanan Yavuz, 2008 senesinde hacdan geldiğinde karavanını satıp 1994 model bir eski yolcu minibüsü satın aldı.

Minibüsü bütünüyle kendi ayarladığı işçilik ve malzemelerle motokaravan yapan Yavuz, 70 yaşındaki Hacer Yavuz'la şimdiye dek birçok ili gezdi.



"Yemek yapmış olduğumuz ocağın ısısıyla karavanı 20 dakikada hamam gibi yapıyorum"

Bilecik'e gelen Mehmet Yavuz, karavan ile yolculuğun oldukça keyifli olduğunu söyleyerek, böylecek denizde, dağda bayırda her yerde bir villasının olduğunu ifade etti.

Yavuz, yolcu minibüsünü motokaravana dönüştürme sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Pencerelerde değişiklikler yapıp bagajı kapattım ve içerisini döşemeye başladım. Kaportasını yeniden yaptım. Dış ve alt kısımlarını straforla kapladım. Altında 500 lirtelik bir su ile krom depoları var. Bütün malzemeler alt tarafta bulunuyor. İç mekanı güzelce yaptım. 7 kişilik yatak, 3 oda ve açılır masa var. Hidroforla suyu yukarıya gönderiyorum. Sıcak su alınabiliyor. Tamamını kendim yaptım. Kalorifer sistemi de inşa ettim. Yemek yaptığımız ocağın sıcaklığıyla 20 dakikada hamam gibi ısıtıyorum karavanı."

Yavuz, uzun seneler çok çalıştığını ve işlerini çocuklarına devretmesi sonrası gezmeye karar verdiğini ifade etti.

Deniz, yayla ve göl kenarlara gittiklerini kaydeden Yavuz, "Türkiye'nin 4'te 3'ünü hemen hemen gezdim. Yolda ilginç durumlar da gördüm. Polis ve jandarma arkadaşlar yolda durduklarında şöyle bakıyorlar. Bir bakıyorlar, "Bu ne amca?" diyorlar ve bu hoşlarına gidiyor." şeklinde konuştu.

Güneydoğu'ya gidemediğini ifade eden Yavuz, bu coğrafya dahil olmak üzere gezebildiği kadar gezmeyi sürdürebileceğini kaydetti. İlk karavanını da eklediğinde 14 seneyi aşkın bir süredir karış karış ülkeyi dolaştığının altını çizen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sene evime giremedim. Burada her şeyimiz var. Bir evden farksız. A'dan Z'ye hidrofor motoruna dek ben yaptım. Her şeyini ben yaptığımdan Türkiye'de şimdiye dek bunun bir eşinin olmadığını düşünüyorum. Gelip kontrol etsinler. Bunu bir zamanlar 15-20 bin TL'ye yapmışımdır. Şimdi ise 300 bin TL'ye, 400-450 bin TL'ye karavanlar var. Onların yanında benimkinin modeli biraz eski kalıyor."

Eşi halinden oldukça memnun

Hacer Yavuz ise eşi nereye giderse onun da birlikte olduğunu ifade etti.

Yavuz, bu konuya ilişkin bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydederek, "Gönül rahatlığıyla burada bir günümü geçirebiliyorum. Çay yapıp, yumurta pişiriyorum ve yemek yapıyorum. Aklıma her ne gelirse onu yapıyorum. Çok iyi geliyor burası ve hiç sıkılmıyorum." dedi.