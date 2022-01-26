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Karda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:35

Osmaniye'de yalnız yaşadığı öğrenilen ve donma tehlikesi geçiren 90 yaşındaki Fatma Büyükakçalı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karlı yolda yaşlı kadını kucağında taşıyan ekipler, onu yakınlarına teslim etti

İlçeye bağlı Kösepınarı köyünde yalnız yaşayan Fatma Büyükakçalı'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu açarak ilerleyen Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Büyükakçalı'nın evine ulaştı. Evinde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçirdiği belirlenen Büyükakçalı, itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri, karlı yolda kucaklarında taşıdığı Fatma Büyükakçalı'yı, yakınlarına teslim etti. Yakınlarıyla birlikte ilçe merkezine geçen Büyükakçalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #osmaniye #karda mahsur #yaşlı kadın #kurtarma
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