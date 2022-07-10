Karga Paşa, çay bahçesinin maskotu oldu!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yuvadan yeni ayrıldığı tahmin edilen yavru karga, aile çay bahçesinde masaları gezip müşterilerin omuzlarına konuyor. 'Paşa' ismi verilen kargayı müşteriler elleriyle besliyor

Edremit ilçesindeki aile çay bahçesinin çevresinden bir süredir ayrılmayan yavru karga, müşterilerin dikkatini çekti. Çay bahçesine gelenler, masalarından ayrılmayan ve omuzlarına konan yavru kargaya yiyecek vermeye başladı. Yuvadan yeni ayrıldığı tahmin edilen kargaya işletme sahibi ve müşteriler tarafından 'Paşa' ismi verildi. Müşteriler, kargaya simit ve tost gibi yiyecekler veriyor.

Tüm gün çay bahçesinden ayrılmayan Paşa'ya hem kendilerinin hem de çalışanların çok alıştığını söyleyen çalışan Ramazan Keklik, "Yavru karga bizden ayrılmaz oldu. Sabah akşam burada masaları dolaşıyor. Müşterilerin yediklerine, içtiklerine adeta ortak oldu. Çay, kahve, limonata içiyor" dedi.

'BAYRAM GÜNÜ NEŞE KAYNAĞI OLDU'

Paşa'yı görünce çok mutlu olduğunu söyleyen müşterilerinden Emre Nuray ise "Çok sevimli. İnsanlara alışık. Ellerimle besliyorum. Adeta bayram günü neşe kaynağı oldu. Eve götürmeyi bile düşündüm" diye konuştu.