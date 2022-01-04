Karın ağrısı ile hastaneye giden çocuk hamile çıktı!

Şanlıurfa'da karın ağrısı ile hastaneye giden 15 yaşındaki kızın hamile olduğu öğrenildi. Küçük kız ifadesinde ağabeyinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi

Karaköprü ilçesinde yaşayan F.N.K., dün karın ağrısı şikayetiyle teyzesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Buradaki muayenesinde doktorlar kızın 6 aylık hamile olduğunu tespit edince durum polise bildirildi. Polisler, F.N.K.’yi, hastanedeki kontrolünün ardından Çocuk İzlem Merkezi’ne götürdü. Burada uzman hekim, pedagog ve psikolog nezaretinde bilgisine başvurulan F.N.K., zihinsel engelli olduğunu söylediği 17 yaşındaki ağabeyi İ.H.K’nin cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

Kızın ifadesinin ardından ağabeyi İ.H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin konuyu bildirmesinin ardından savcılık, İ.H.K.'yi, zihinsel engeli ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi üzerine Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. F.N.K. ise ailesine teslim edildi.