ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ
0
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
0
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
0
KENDİSİ İLE EVLENMİŞTİ ŞİMDİ DE...
KENDİSİ İLE EVLENMİŞTİ ŞİMDİ DE...
0

Karısını döverek öldürdü!

Başakşehir'de çalıştıkları tekstil atölyesinde kavga eden çiftten koca eşini döverek öldürdü. Cinayeti işleyip kaçan şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Kadın hastaneye kaldırılırken yolda ölürken, şüpheli koca gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Karısını döverek öldürdü!
23 Kasım 2021 Salı 11:13

Olay, geçtiğimiz pazar günü Başakşehir Güvercintepe'de meydana geldi. İddialara göre, aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Altıntaş ile eşi Şahibe Altıntaş, geç saatlere kadar mesaiye kaldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş'ı feci şekilde dövdü. Şahibe Altıntaş aldığı darbelerle yere yığılırken, Mehmet Altıntaş hafif ticari aracına binerek kaçtı. Şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Kızlarının bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Şahibe Altıntaş hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.


KISA SÜREDE YAKALANDI

Çalışma başlatan Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Altıntaş'ı saklandığı, yakındaki bir binanın bodrumunda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahalle sakinlerinden Hikmet Tok, "Arada bir buraya gelip bir şeyler alıyordu. Bir samimiyetimiz yoktu sadece alışverişini yapıp gidiyordu. Tekstilde çalışıyordu. Olay hakkında bildiklerim bu kadar. Ben olayı görmedim. Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla yukarda birini öldürdüklerini söylediler. Tekstilde çalışan kadın olduğunu söylediler. Adam çocuklarını dışarı göndermiş, 'biraz sonra anneniz gelecek' diyerek. Olaydan sonra olaydan sonra çocukları arayıp 'annenizi öldürdüm polis beni alsın' demiş. Olay hakkında duyduklarım bu kadar" dedi.

Şüphelinin cinayetin ardından aracına binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın #karısını döverek öldürdü #karısını öldürdü #kadın cinayeti #başakşehir kadın cinayet
Önceki Haber
Dolar, euro, altın rekor kırıyor, TL değer kaybına devam ediyor
Sonraki Haber
Safranda inanılmaz hile!
Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
ODTÜ, sözleşmeli personel alacak
ODTÜ, sözleşmeli personel alacak
0
Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Müslüme'nin dedesi tutuklandı!
Müslüme'nin dedesi tutuklandı!
0
Songül'ün katili kendini astı
Songül'ün katili kendini astı
0
Erzurum'da deprem oldu
Erzurum'da deprem oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.