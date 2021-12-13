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Kastamonu Üniversitesi 21 kişi alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kastamonu Üniversitesi 21 kişi alacak
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kastamonu Üniversitesi ilanda yazılı birimlerine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanun’un ve 2547 sayılı Kanun’un, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

 

İlan için başvurular 13 Aralık 2021 ile 27 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


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