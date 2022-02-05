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Kastamonu Üniversitesi personel alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Kastamonu Üniversitesi personel alacak
05 Şubat 2022 Cumartesi 11:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. 

İlan için başlayan başvurular 17 Şubat 2022 tarihinde son bulacaktır.


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