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Kastamonu'ya şimdi de şehit ateşi düştü!

Son günlerde yaşadığı sel felaketi ile gündeme gelen Kastamonu iline bir de şehit acısı düştü. Pençe-Şimşek operasyonunda çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı

Kastamonu'ya şimdi de şehit ateşi düştü!
16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:41

Son günlerde sel felaketi ile mücadele eden Kastamonu'na şimdi de şehit ateşi düştü. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" dedi.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadeleri kaydedildi.

ŞEHİT ATEŞİ KASTAMONU'YA DÜŞTÜ

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinin bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Öztürk'ün şehadet haberi, Kastamonu Taşköprü'deki baba evine ulaştı. Öztürk'ün acı haberi Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Şehit Muhammed Öztürk'ün naaşının sabah erken saatlerde havayolu ile Kastamonu'ya getirilmesi bekleniyor. Ardından Şehidin naaşı, Taşköprü ilçesinde öğle namazına müteakip ilçe meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı'nda defnedilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #kastamonu şehit #milli savunma bakanlığı #çatışma şehit
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