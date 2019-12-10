Katili yakalatan esnafa plaket

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi Özgür Arduç'u, sokakta takip edip, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı, o anları anlattı.

Katili yakalatan esnafa plaket
10 Aralık 2019 Salı 11:22

Yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten esnaf Alpay Taşçı, "Katil ifadesinde beni kastedip, onu takip ettiğimi söylemiş. Bu bilgiyi sonradan öğrendim. Beni dahi öldüreceğini söylemiş. Öleceğimi bilsem de onu yine de takip ederdim. O an korkmayarak, takibimi kesmedim. Ara sıra arkasına dönüp bakıyordu. Ben yine de peşinden gittim. Durumu polise bildirmiştim, telefonum açıktı ve polisle irtibat halindeydim. Polislere katili yakalattım. Bu olaydan ötürü çok üzgünüm" dedi.
Kentte cep telefonu işyeri sahibi esnaf Alpay Taşçı'ya, Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası'nca da plaket verildi. Ceren'in kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Taşçı, "Böyle bir şeyle anılmak istemezdim. Herkes arayıp tebrik ediyor. Keşke Ceren hayatta olsaydı. Bu plaketi onun adına aldım. Dün de Ceren'in kabrini ziyaret ederek, ona dua ettim" diye konuştu.

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