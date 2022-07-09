BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI!
BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI!
0
TWITTER'DAN VAZGEÇTİ!
TWITTER'DAN VAZGEÇTİ!
0
ALDATILAN KADIN EŞİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ!
ALDATILAN KADIN EŞİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ!
0
VASİYET TARTIŞMASI!
VASİYET TARTIŞMASI!
0
banner776

Kavga ettiği babasını öldürdü, araya giren komşusunu yaraladı!

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde İsmail Salman, çıkan aile tartışmasında oğlu İsa Salman (23) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kavgayı ayırmak isteyen komşuları Mehmet B.'yi de aynı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Kavga ettiği babasını öldürdü, araya giren komşusunu yaraladı!
09 Temmuz 2022 Cumartesi 07:43

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Mahmut Hoca Sokak'ta meydana geldi. İsmail Salman, iddiaya göre evde eşiyle tartışmaya başladı. Çiftin oğulları İsa Salman'ın da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları Mehmet B., araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi. Evdeki av tüfeğini alan İsa Salman, babasına peş peşe ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İsmail Salman ve kavgaya ayırmaya çalışan Mehmet B.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Salman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet B. ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İsmail Salman'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi İsa Salman'ı evde gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #osmaniye #babasını öldürdü #cinayet #kavga
Önceki Haber
CHP'den Kayalar'ın görevden alınmasına tepki!
Sonraki Haber
İmamdan cuma hutbesinde skandal sözler!
İmamdan cuma hutbesinde skandal sözler!
İmamdan cuma hutbesinde skandal sözler!
0
5 üniversiteye yeni rektör atandı!
5 üniversiteye yeni rektör atandı!
0
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
0
Tatil yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Tatil yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
0
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 8 kişi alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 8 kişi alacak
0
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.