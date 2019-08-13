Kayıp alzaymır hastası kadın 4 gündür aranıyor

Akhisar'da kaybolan 64 yaşındaki alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı

Kayıp alzaymır hastası kadın 4 gündür aranıyor
13 Ağustos 2019 Salı 16:01

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 9 Ağustos Cuma günü kaybolan 64 yaşındaki alzaymır hastası Nadire Akgüneş'i arama çalışmaları sürüyor. 
Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Durasıl Mahallesindeki evinden çıkan alzaymır hastası Nadire Akgüneş'ten bir daha haber alamayan yakınları, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. 
Akgüneş'in evine yakın bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, daha sonra arama yaptığı bölgeyi genişletti.
Havadan Jandarma helikopterinin de destek verdiği arama çalışmalarına, AKUT ve AFAD ekipleri de katıldı. 
Akgüneş'in oğlu Hasan Hüseyin Akgüneş, kayıp annesini görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. 


Kaynak: AA
Etiketler; ##alzaymır#kayıp#manisa
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