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Kayıp gazi denizde ölü bulundu!

Antalya'da, 2 gündür haber alınamayan Erkan Özmen'in (34), denizde cansız bedeni bulundu. Evli ve 4 çocuk babası Özmen'in, vatani görevini yaparken geçirdiği kazada yaralandığı ve gazilik unvanı aldığı belirtildi

Kayıp gazi denizde ölü bulundu!
02 Mart 2022 Çarşamba 15:51

Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı yakınlarında, 2 gündür kayıp olarak aranan Erkan Özmen'in 07 DJP 57 plakalı otomobili bulundu. Bunun üzerine aramalar, bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmalar devam ederken, deniz yüzeyinde ceset olduğunu gören kişi, polise haber verdi. Deniz polisi tarafından alınan cansız beden, yat limanına çıkarıldı. Polis tarafından yapılan incelemede, cesedin Erkan Özmen'e ait olduğu belirlendi. Özmen'in ölüm haberini alan yakınları, bölgeye gelip, polisten bilgi aldı. Özmen'in yakınları, gözyaşı dökerken cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Erkan Özmen'in, vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kazada yaralandığı ve gazilik unvanı aldığı belirtildi. Özmen'in cenazesi, otopsinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #ölü bulundu #erkan özmen
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