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Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu!

Bartın’da dün öğle saatlerinde kaybolan Songül Sarı (31), bugün evlerine 1 kilometre mesafede su kuyusunda ölü bulundu

Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu!
29 Kasım 2021 Pazartesi 13:28

Gecen Mahallesi’nde oturan Songül Sarı, dün öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Aile, polise ihbarda bulundu. Polisin yanı sıra ailesi de kendi imkanlarıyla Songül Sarı’yı aramaya başladı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkisinde bir bahçedeki 6 metre derinliğindeki su kuyusunda Songül Sarı’nın cansız bedenini buldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudaki suyun tahliye edilmesinin ardından Songül Sarı’nın cenazesi, halatla çıkarıldı. Bu sırada aile bireyleri sinir krizi geçirdi

Bekar olan Songül Sarı’nın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bartın #ölüm #kadın #kadın ölüm #kayıp
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