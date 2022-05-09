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Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, 'katil oldum' diye gözyaşı döktü

Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, 'katil oldum' diye gözyaşı döktü
09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:21

Antalya'da otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü 29 yaşındaki Serdar Başak ağır yaralanırken, kız arkadaşı 25 yaşındaki Zozan Gönel ise hayatını kaybetti. Kaza sonrası alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş. ise 'Katil oldum' diyerek gözyaşı döktü

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görkem Sabri Ş. yönetimindeki 07 ASR 081 plakalı otomobil ile Serdar Başak'ın kullandığı 07 FG 153 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip yanarken, sürücü Serdar Başak ve kız arkadaşı Zozan Gönel yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri Zozan Gönel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar Başak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'KATİL OLDUM' DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş. ise olay yerinde 'Salın beni, ben katil oldum' diyerek gözyaşı döktü. Görkem Sabri Ş., ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

'EVE BIRAKACAKTI'

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Serdar Başak’ın babası Murat Başak, "Ben havalimanındaydım, onlarla AVM’nin önünde buluştuk. Oğlum, kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra eve gelecekti. Yolda gelirken kaza yapmışlar. Araba gelip onlara çarpıyor. Motor sürüklenirken yanmaya başlamış, 100 metre sürüklemiş” dedi.

Kazayı gören görgü tanığı Mehmet Bayram ise "Biz normal şeridimizde gidiyorduk. Araç sağımızdan geçip, sol taraftaki şeride geçti. Ondan sonra motosiklete çarptı. Yangını da biz söndürdük. En son kaza yaptı ve can aldı” diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #ölüm #trafik kazası #katil oldum
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